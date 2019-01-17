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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3357335833593360

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:15

Мені навіть такі листи не приходять,
а в банкінгу видно, що виплата від мінфіна, але за що саме - нема, в примітці лише вказано - мої дані + "Bonus ot MinFin, Gruden' 2018"
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:22

  greenozon написав:Мені навіть такі листи не приходять,
а в банкінгу видно, що виплата від мінфіна, але за що саме - нема, в примітці лише вказано - мої дані + "Bonus ot MinFin, Gruden' 2018"


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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:31

  jay2004 написав:
  greenozon написав:Мені навіть такі листи не приходять,
а в банкінгу видно, що виплата від мінфіна, але за що саме - нема, в примітці лише вказано - мої дані + "Bonus ot MinFin, Gruden' 2018"


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Сегодня утром уже отправил им предложение слать имейлы по 2 событиям:
1. Выплата бонуса одобрена: банк такой-то, сумма такая-то
2. Выплата произведена: банк такой-то, сумма такая-то.

А вчера просил выслать на имейл расчёт по бонусам, т.к. не мог понять за что выплатили, а за что - нет.

Кстати, "недостающее" сегодня уже зашло.

Жаль, что нет чего-то типа "личного кабинета", где есть заявки и их статусы.

"Разводов" от МинФина я не замечал, но часто возникают непонятки в калькуляциях (из-за недостатка инфо по начислению-выплате), и приходится выяснять-пересчитывать. А можно просто больше информации предоставлять юзеру, чтоб он понимал, что откуда взялось
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Вкладчик1234 написав:1. Выплата бонуса одобрена: банк такой-то, сумма такая-то


і обов'язково ще
1b) Виплата бонуса НЕ одобрена, банк, причина.
маю негативний досвід коли через місяць самостійно зателефонувавши дізнався про відбій (хоча заявка була успішно прийнята)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:58

Пробовал сегодня оформить Альтернативный, по заявке поданной до последних изменений - отказали, говорят, что только для новых клиентов. То что заявку оформлял до изменения правил им пофиг.
Вообще, Форвард, наверное худший банк по обслуживанию и отношению к клиентам.
Вечно очереди и скандалы какие-то в отделении и персонал не приветливый совершенно. Так что без бонусов это наверное последний банк, которым бы я пользывался.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:14

Alexey_k9 Был два раза, аналогичное впечатление. Только жадность может заставить иметь с ними дело )
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:16

  Alexey_k9 написав:Пробовал сегодня оформить Альтернативный, по заявке поданной до последних изменений - отказали, говорят, что только для новых клиентов. То что заявку оформлял до изменения правил им пофиг.
Вообще, Форвард, наверное худший банк по обслуживанию и отношению к клиентам.
Вечно очереди и скандалы какие-то в отделении и персонал не приветливый совершенно. Так что без бонусов это наверное последний банк, которым бы я пользывался.


Странно, на гарячке Минфина - обьясняли противоположное.
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jay2004
 
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