Мені навіть такі листи не приходять,
а в банкінгу видно, що виплата від мінфіна, але за що саме - нема, в примітці лише вказано - мої дані + "Bonus ot MinFin, Gruden' 2018"
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:15
Мені навіть такі листи не приходять,
а в банкінгу видно, що виплата від мінфіна, але за що саме - нема, в примітці лише вказано - мої дані + "Bonus ot MinFin, Gruden' 2018"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:22
Пропоную провести флеш-моб відгуків/пропозицій. Разом нас багато!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:31
Сегодня утром уже отправил им предложение слать имейлы по 2 событиям:
1. Выплата бонуса одобрена: банк такой-то, сумма такая-то
2. Выплата произведена: банк такой-то, сумма такая-то.
А вчера просил выслать на имейл расчёт по бонусам, т.к. не мог понять за что выплатили, а за что - нет.
Кстати, "недостающее" сегодня уже зашло.
Жаль, что нет чего-то типа "личного кабинета", где есть заявки и их статусы.
"Разводов" от МинФина я не замечал, но часто возникают непонятки в калькуляциях (из-за недостатка инфо по начислению-выплате), и приходится выяснять-пересчитывать. А можно просто больше информации предоставлять юзеру, чтоб он понимал, что откуда взялось
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
і обов'язково ще
1b) Виплата бонуса НЕ одобрена, банк, причина.
маю негативний досвід коли через місяць самостійно зателефонувавши дізнався про відбій (хоча заявка була успішно прийнята)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:58
Пробовал сегодня оформить Альтернативный, по заявке поданной до последних изменений - отказали, говорят, что только для новых клиентов. То что заявку оформлял до изменения правил им пофиг.
Вообще, Форвард, наверное худший банк по обслуживанию и отношению к клиентам.
Вечно очереди и скандалы какие-то в отделении и персонал не приветливый совершенно. Так что без бонусов это наверное последний банк, которым бы я пользывался.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:14
Alexey_k9 Был два раза, аналогичное впечатление. Только жадность может заставить иметь с ними дело )
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:16
Странно, на гарячке Минфина - обьясняли противоположное.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:21
|