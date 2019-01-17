RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3358335933603361

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:47

  Alexey_k9 написав:Закрыл карту у них. Начали нести какую-то ересь, что если закрою, то не смогу пользовается их услугами в течении года.


То на депо несёте, то - карту закрываете. Что-то не клеится, вовсе... :roll:
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 19.02.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:50

  jay2004 написав:
  Alexey_k9 написав:То на депо несёте, то - карту закрываете. Что-то не клеится, вовсе... :roll:

Та я хотел на депо занести, и карту поменять на новую, т.к. закончилась.
Депо не приняли, нафиг мне новая карта тогда. Решил закрыть старый счет.
Alexey_k9
 
Повідомлень: 68
З нами з: 06.08.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alexey_k9 написав:Депо не приняли

Потрібно банку дотиснути...по старих заявках старі умови на Альтернативний.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27337
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:17

  Квесторе_поверніться написав:Потрібно банку дотиснути...по старих заявках старі умови на Альтернативний.


Вважаю, що ті пару відсотків, що можна дотиснути не вартують затраченого часу та нервів. Так що залишиться супостат без моїх грошенят. Може воно і на краще :)
Alexey_k9
 
Повідомлень: 68
З нами з: 06.08.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:18

Це тільки у мене не працює ІБ, не надходить код входу?
VASH
 
Повідомлень: 351
З нами з: 26.10.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Це тільки у мене не працює ІБ, не надходить код входу?
VASH
 
Повідомлень: 351
З нами з: 26.10.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:20

  Alexey_k9 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Потрібно банку дотиснути...по старих заявках старі умови на Альтернативний.


Вважаю, що ті пару відсотків, що можна дотиснути не вартують затраченого часу та нервів. Так що залишиться супостат без моїх грошенят. Може воно і на краще :)

Діло хазяйське...
супостат це ПІБ та Сбєр.
А це Таріко - сам боїться супостата. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27337
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1386 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3358335933603361
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chajnik1, kostya77, MASolomko, sola, solomia, Starter, vollena71, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35
993 232364
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 15:53
kreuz
Альфа-Банк 1 ... 6648, 6649, 6650
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66499 8233098
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 14:30
J
А-Банк 1 ... 1135, 1136, 1137
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11366 1655658
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 12:29
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.