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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:47
Alexey_k9 написав:
Закрыл карту у них. Начали нести какую-то ересь, что если закрою, то не смогу пользовается их услугами в течении года.
То на депо несёте, то - карту закрываете. Что-то не клеится, вовсе...
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:50
Та я хотел на депо занести, и карту поменять на новую, т.к. закончилась.
Депо не приняли, нафиг мне новая карта тогда. Решил закрыть старый счет.
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Alexey_k9
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:05
Alexey_k9 написав:
Депо не приняли
Потрібно банку дотиснути...по старих заявках старі умови на Альтернативний.
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:17
Квесторе_поверніться написав:
Потрібно банку дотиснути...по старих заявках старі умови на Альтернативний.
Вважаю, що ті пару відсотків, що можна дотиснути не вартують затраченого часу та нервів. Так що залишиться супостат без моїх грошенят. Може воно і на краще
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Alexey_k9
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:18
Це тільки у мене не працює ІБ, не надходить код входу?
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VASH
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:19
Це тільки у мене не працює ІБ, не надходить код входу?
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VASH
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:20
Alexey_k9 написав: Квесторе_поверніться написав:
Потрібно банку дотиснути...по старих заявках старі умови на Альтернативний.
Вважаю, що ті пару відсотків, що можна дотиснути не вартують затраченого часу та нервів. Так що залишиться супостат без моїх грошенят. Може воно і на краще
Діло хазяйське...
супостат це ПІБ та Сбєр.
А це Таріко - сам боїться супостата.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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