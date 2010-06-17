То на депо несёте, то - карту закрываете. Что-то не клеится, вовсе...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:47
То на депо несёте, то - карту закрываете. Что-то не клеится, вовсе...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:50
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Потрібно банку дотиснути...по старих заявках старі умови на Альтернативний.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:17
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Це тільки у мене не працює ІБ, не надходить код входу?
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:20
Діло хазяйське...
супостат це ПІБ та Сбєр.
А це Таріко - сам боїться супостата.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:31
Квесторе_поверніться
Я в курсе, но попробуйте заблокировать карту и потом с нее перевести - это невозможно.
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|