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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3359336033613362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:22

  Alexey_k9 написав:Пробовал сегодня оформить Альтернативный, по заявке поданной до последних изменений - отказали, говорят, что только для новых клиентов. То что заявку оформлял до изменения правил им пофиг.
Вообще, Форвард, наверное худший банк по обслуживанию и отношению к клиентам.
Вечно очереди и скандалы какие-то в отделении и персонал не приветливый совершенно. Так что без бонусов это наверное последний банк, которым бы я пользывался.

Сегодня зашел, все оформили, правда сказали что бонуса не будет. я им ответил что у меня другая инфа, на том и разошдись, но альтернативный и двойной процент оформили.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:01

...
Протягом 1-го кварталу 2019 року банк значно розширить функціонал Forward online, а саме: буде запроваджено вхід за допомогою BankID, зроблено більш зручними управління картками, оформлення депозитів, здійснення P2P-переказів та оплати послуг, будуть реалізовані також бонусні програми, геолокаційні сервіси та багато іншого, що надасть можливість комфортно користуватися усіма послугами Forward Bank у режимі 24/7.
...

http://www.forward-bank.com/press-cente ... styna-yur/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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