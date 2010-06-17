Alexey_k9 написав:Пробовал сегодня оформить Альтернативный, по заявке поданной до последних изменений - отказали, говорят, что только для новых клиентов. То что заявку оформлял до изменения правил им пофиг. Вообще, Форвард, наверное худший банк по обслуживанию и отношению к клиентам. Вечно очереди и скандалы какие-то в отделении и персонал не приветливый совершенно. Так что без бонусов это наверное последний банк, которым бы я пользывался.
Сегодня зашел, все оформили, правда сказали что бонуса не будет. я им ответил что у меня другая инфа, на том и разошдись, но альтернативный и двойной процент оформили.
... Протягом 1-го кварталу 2019 року банк значно розширить функціонал Forward online, а саме: буде запроваджено вхід за допомогою BankID, зроблено більш зручними управління картками, оформлення депозитів, здійснення P2P-переказів та оплати послуг, будуть реалізовані також бонусні програми, геолокаційні сервіси та багато іншого, що надасть можливість комфортно користуватися усіма послугами Forward Bank у режимі 24/7. ...