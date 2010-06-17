RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3359336033613362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:22

  Alexey_k9 написав:Пробовал сегодня оформить Альтернативный, по заявке поданной до последних изменений - отказали, говорят, что только для новых клиентов. То что заявку оформлял до изменения правил им пофиг.
Вообще, Форвард, наверное худший банк по обслуживанию и отношению к клиентам.
Вечно очереди и скандалы какие-то в отделении и персонал не приветливый совершенно. Так что без бонусов это наверное последний банк, которым бы я пользывался.

Сегодня зашел, все оформили, правда сказали что бонуса не будет. я им ответил что у меня другая инфа, на том и разошдись, но альтернативный и двойной процент оформили.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2168
З нами з: 15.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:01

...
Протягом 1-го кварталу 2019 року банк значно розширить функціонал Forward online, а саме: буде запроваджено вхід за допомогою BankID, зроблено більш зручними управління картками, оформлення депозитів, здійснення P2P-переказів та оплати послуг, будуть реалізовані також бонусні програми, геолокаційні сервіси та багато іншого, що надасть можливість комфортно користуватися усіма послугами Forward Bank у режимі 24/7.
...

http://www.forward-bank.com/press-cente ... styna-yur/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3960
З нами з: 01.06.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 01:37

  greenozon написав:
  VASH написав:Це тільки у мене не працює ІБ, не надходить код входу?


раджу тримати телефон із інтернетом і вайбером
інколи код туди швидше заходить,
але часом ні (Тоді чекаю СМС)


Та є усе, через пару годин попустило.
VASH
 
Повідомлень: 352
З нами з: 26.10.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 01:50

  pavyak написав:Сегодня зашел, все оформили, правда сказали что бонуса не будет. я им ответил что у меня другая инфа, на том и разошдись, но альтернативный и двойной процент оформили.

На подвійний нову картку підключили чи діючу? У грудні відмовились замовляти Авторську, сказали - зараз не випускається.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 17
З нами з: 27.12.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 06:44

  Людина з вулиці написав:
  pavyak написав:Сегодня зашел, все оформили, правда сказали что бонуса не будет. я им ответил что у меня другая инфа, на том и разошдись, но альтернативный и двойной процент оформили.

На подвійний нову картку підключили чи діючу? У грудні відмовились замовляти Авторську, сказали - зараз не випускається.

В мене підключено до БВК голд випуск з ініціативи банку ( то стара картка)
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2168
З нами з: 15.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 08:14

Дивно, як Вам так пощастило?

Рік тому у підключенні БВК Голд за ініціативою відмовили, бо відсутня в переліку в оф. умовах акції. Оф. умови, звісно, на сайті не доступні. А КЦ радісно запевняв - ваша БВК Голд приймає участь.

У цьому грудні на прохання озвучити перелік були названі три - БВК Голд без ініціативи, Авторська Голд і Авторська. По факту ж оформлення виявилось, що найменш затратну з них замовити й не можна.

Мій висновок, що цей Подвійний відсоток - фірмовий розвод від Форварда.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 17
З нами з: 27.12.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 08:20

  Alexey_k9 написав:Пробовал сегодня оформить Альтернативный, по заявке поданной до последних изменений - отказали, говорят, что только для новых клиентов. То что заявку оформлял до изменения правил им пофиг.

Уточнююче запитання. Вам взагалі відмовили в оформленні Альтернативного? Чи лише попередили, що заявка не спрацює, і за цих умов Ви самі вирішили не відкриватися?
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 17
З нами з: 27.12.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3359336033613362
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergio_bender і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місто Банк 1 ... 38, 39, 40
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
392 95514
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 січ, 2019 00:04
kreuz
ОТП БАНК 1 ... 572, 573, 574
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5739 1348502
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 23:36
kreuz
Банк Львів 1 ... 10, 11, 12
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
115 52231
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 23:33
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.