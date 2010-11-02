Спроба аналізу ситуації, що склалась.
Після 15 січня маємо 2 повідомлення про успішне відкриття Альтернативного і 1 про відмову.
Якби була вказівка від ГО оформляти тільки новим, важко уявити, що знайшлися б бажаючі її порушити.
А за відсутності такої, але з урахуванням змін на Мінфіні, напевно, можна собі уявити дуууже обережного нач. відділення, який вирішив не ризикувати у дещо двозначних обставинах і з двох ймовірних зол у випадку своїх помилкових дій вибрати менше.
Як діяти? У випадку відмови, мабуть, слід телефонувати до КЦ і вже ГО хай ставить крапку.
А якщо оформлюють - добре. І хай навіть запевняють, що бонусу не буде.
Гроші, звісно, банка. Але Мінфін на нашому боці, бо зацікавлений у кількості оформлених депо, і має переконати банк прийняти правильне рішення. Правильне і формально, і по суті.
Вболіваємо за Мінфін. І чекаємо новин від понеділка.