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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3361336233633364>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:57

  Клиент_ написав:Только что переоформил закончившийся деп во второй новый "Альтернативный". В договоре указана сумма от 10 тыс. Манагер говорит, что у них ничего не изменилось.

  pavyak написав:Сегодня зашел, все оформили, правда сказали что бонуса не будет.

  Alexey_k9 написав:Взагалі відмовили...

Спроба аналізу ситуації, що склалась.

Після 15 січня маємо 2 повідомлення про успішне відкриття Альтернативного і 1 про відмову.

Якби була вказівка від ГО оформляти тільки новим, важко уявити, що знайшлися б бажаючі її порушити.

А за відсутності такої, але з урахуванням змін на Мінфіні, напевно, можна собі уявити дуууже обережного нач. відділення, який вирішив не ризикувати у дещо двозначних обставинах і з двох ймовірних зол у випадку своїх помилкових дій вибрати менше.

Як діяти? У випадку відмови, мабуть, слід телефонувати до КЦ і вже ГО хай ставить крапку.

А якщо оформлюють - добре. І хай навіть запевняють, що бонусу не буде.

Гроші, звісно, банка. Але Мінфін на нашому боці, бо зацікавлений у кількості оформлених депо, і має переконати банк прийняти правильне рішення. Правильне і формально, і по суті.

Вболіваємо за Мінфін. І чекаємо новин від понеділка.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:27

  pavyak написав:
  Alexey_k9 написав:Пробовал сегодня оформить Альтернативный, по заявке поданной до последних изменений - отказали, говорят, что только для новых клиентов. То что заявку оформлял до изменения правил им пофиг.
Вообще, Форвард, наверное худший банк по обслуживанию и отношению к клиентам.
Вечно очереди и скандалы какие-то в отделении и персонал не приветливый совершенно. Так что без бонусов это наверное последний банк, которым бы я пользывался.

Сегодня зашел, все оформили, правда сказали что бонуса не будет. я им ответил что у меня другая инфа, на том и разошдись, но альтернативный и двойной процент оформили.

А двойной %% под Альтернативный дадут?
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:28

  Квесторе_поверніться написав:Який % по подвійному зараз?

18,25%
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодня подтвердил заявку на Минфине. Сказали , что все условия выполнены , ждите 32 дня
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  pavyak написав:18,25%

Форвард - ЧЕМПІОН!
класний % на залишок оперативних коштів.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:31

  greenozon написав:
  pavyak написав:18,25%

Форвард - ЧЕМПІОН!
класний % на залишок оперативних коштів.

33К максимум если не вылезать за фонд гарантирования
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:58

Підкажіть, безготівкове зарахування коштів на Поточний рахунок без комісії? Ось тарифи
http://www.forward-bank.com/taruf_na_ob ... z_osib.pdf
Чому ж тоді при зарахуванні бонусу від Мінфіну зняли комісію 3,5%?
Востаннє редагувалось KIM30 в Нед 20 січ, 2019 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Так как Форварду не нужны деньги клиентов спецом уронили в пол ставки и отключили оформление/поплнение в ИБ. Всеми силами выгоняют клиентов.
Забрал свои евро. Правда за несколько дней по 1к в день, т.к. ограничение на выплату.
Остались только гривны на БВК Голд и кредитка ожидающая интересных кеш-бек акций.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BBC написав:и кредитка ожидающая интересных кеш-бек акций

А по Друзяке есть щас шото интерестное?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:24

  clientage написав:
  BBC написав:и кредитка ожидающая интересных кеш-бек акций

А по Друзяке есть щас шото интерестное?

EASYPAY у меня дебетная, по ней уж давно ничего интересного нет. Кредитка "Выручалка", из старых, с комиссией в РД 0,25% от суммы долга.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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