Клиент_ написав:Только что переоформил закончившийся деп во второй новый "Альтернативный". В договоре указана сумма от 10 тыс. Манагер говорит, что у них ничего не изменилось.
pavyak написав:Сегодня зашел, все оформили, правда сказали что бонуса не будет.
Alexey_k9 написав:Взагалі відмовили...
Спроба аналізу ситуації, що склалась.
Після 15 січня маємо 2 повідомлення про успішне відкриття Альтернативного і 1 про відмову.
Якби була вказівка від ГО оформляти тільки новим, важко уявити, що знайшлися б бажаючі її порушити.
А за відсутності такої, але з урахуванням змін на Мінфіні, напевно, можна собі уявити дуууже обережного нач. відділення, який вирішив не ризикувати у дещо двозначних обставинах і з двох ймовірних зол у випадку своїх помилкових дій вибрати менше.
Як діяти? У випадку відмови, мабуть, слід телефонувати до КЦ і вже ГО хай ставить крапку.
А якщо оформлюють - добре. І хай навіть запевняють, що бонусу не буде.
Гроші, звісно, банка. Але Мінфін на нашому боці, бо зацікавлений у кількості оформлених депо, і має переконати банк прийняти правильне рішення. Правильне і формально, і по суті.
Вболіваємо за Мінфін. І чекаємо новин від понеділка.
Alexey_k9 написав:Пробовал сегодня оформить Альтернативный, по заявке поданной до последних изменений - отказали, говорят, что только для новых клиентов. То что заявку оформлял до изменения правил им пофиг. Вообще, Форвард, наверное худший банк по обслуживанию и отношению к клиентам. Вечно очереди и скандалы какие-то в отделении и персонал не приветливый совершенно. Так что без бонусов это наверное последний банк, которым бы я пользывался.
Сегодня зашел, все оформили, правда сказали что бонуса не будет. я им ответил что у меня другая инфа, на том и разошдись, но альтернативный и двойной процент оформили.
Так как Форварду не нужны деньги клиентов спецом уронили в пол ставки и отключили оформление/поплнение в ИБ. Всеми силами выгоняют клиентов. Забрал свои евро. Правда за несколько дней по 1к в день, т.к. ограничение на выплату. Остались только гривны на БВК Голд и кредитка ожидающая интересных кеш-бек акций.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.