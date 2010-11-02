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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3361336233633364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

BBC написав:
  clientage написав:
  BBC написав:и кредитка ожидающая интересных кеш-бек акций

А по Друзяке есть щас шото интерестное?

EASYPAY у меня дебетная, по ней уж давно ничего интересного нет. Кредитка "Выручалка", из старых, с комиссией в РД 0,25% от суммы долга.


А вы этой кредиткой сейчас пользуетесь? Я вот в декабре сделал покупку. Горячая линия утверждает, что 0,25% такой комиссии уже нет. Все старые выручалки перевели на 2% комиссии от сумы задолженности. Правда у меня эти 2% пока не списало (списало где-то 0.38%). Поэтому сижу тихо - жду чем закончится, но есть желание погасить в ноль и пока не пользоваться.
consul
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:28

  BBC написав:
  clientage написав:
  BBC написав:и кредитка ожидающая интересных кеш-бек акций

А по Друзяке есть щас шото интерестное?

EASYPAY у меня дебетная, по ней уж давно ничего интересного нет. Кредитка "Выручалка", из старых, с комиссией в РД 0,25% от суммы долга.

Вообщем нуна закрывать Друзяку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:52

  KIM30 написав:Підкажіть, безготівкове зарахування коштів на Поточний рахунок без комісії? Ось тарифи
http://www.forward-bank.com/taruf_na_ob ... z_osib.pdf
Чому ж тоді при зарахуванні бонусу від Мінфіну зняли комісію 3,5%?

Без комісії. А що, у виписці зазначена комісія?
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:57

  Людина з вулиці написав:
  KIM30 написав:Підкажіть, безготівкове зарахування коштів на Поточний рахунок без комісії? Ось тарифи
http://www.forward-bank.com/taruf_na_ob ... z_osib.pdf
Чому ж тоді при зарахуванні бонусу від Мінфіну зняли комісію 3,5%?

Без комісії. А що, у виписці зазначена комісія?

Так саме в виписці вона зазначена: "Комісія за зарухування коштів згідно Договору №.... та тарифів Банку по документу №...від 17.01.2019.
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KIM30
 
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