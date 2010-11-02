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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 11:11
BBC написав: clientage написав: BBC написав:
и кредитка ожидающая интересных кеш-бек акций
А по Друзяке есть щас шото интерестное?
EASYPAY у меня дебетная, по ней уж давно ничего интересного нет. Кредитка "Выручалка", из старых, с комиссией в РД 0,25% от суммы долга.
А вы этой кредиткой сейчас пользуетесь? Я вот в декабре сделал покупку. Горячая линия утверждает, что 0,25% такой комиссии уже нет. Все старые выручалки перевели на 2% комиссии от сумы задолженности. Правда у меня эти 2% пока не списало (списало где-то 0.38%). Поэтому сижу тихо - жду чем закончится, но есть желание погасить в ноль и пока не пользоваться.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 11:28
BBC написав: clientage написав: BBC написав:
и кредитка ожидающая интересных кеш-бек акций
А по Друзяке есть щас шото интерестное?
EASYPAY у меня дебетная, по ней уж давно ничего интересного нет. Кредитка "Выручалка", из старых, с комиссией в РД 0,25% от суммы долга.
Вообщем нуна закрывать Друзяку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 20 січ, 2019 11:52
Без комісії. А що, у виписці зазначена комісія?
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Людина з вулиці
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Додано: Нед 20 січ, 2019 12:57
Людина з вулиці написав:
Без комісії. А що, у виписці зазначена комісія?
Так саме в виписці вона зазначена: "Комісія за зарухування коштів згідно Договору №.... та тарифів Банку по документу №...від 17.01.2019.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 13:34
Звертайтесь до КЦ. Нехай пояснюють, згідно яких тарифів.
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Людина з вулиці
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:17
KIM30 написав: Людина з вулиці написав:
Без комісії. А що, у виписці зазначена комісія?
Так саме в виписці вона зазначена: "Комісія за зарухування коштів згідно Договору №.... та тарифів Банку по документу №...від 17.01.2019.
З рахунку юрика має бути 1,5%. Так.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:29
Людина з вулиці
З'ясувалося! У мене Поточний до депозитів. Виявляється в тарифах по продукту «Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслуговування депозитних продуктів для фізичних осіб
» при зарахуванні з рахунків юридичних осіб (баланс 2600) – 3,5% від суми.
Для звичайного поточного такого тарифу нема.
Тут на форумі любопитная радила вибрати Поточний Форварда для зарахування бонусів від мінфіну, сказала що там комісії на зарахування немає. От я і повівся. viewtopic.php?p=4537745#p4537745
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KIM30
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