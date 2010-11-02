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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 11:11
BBC написав: clientage написав: BBC написав:
и кредитка ожидающая интересных кеш-бек акций
А по Друзяке есть щас шото интерестное?
EASYPAY у меня дебетная, по ней уж давно ничего интересного нет. Кредитка "Выручалка", из старых, с комиссией в РД 0,25% от суммы долга.
А вы этой кредиткой сейчас пользуетесь? Я вот в декабре сделал покупку. Горячая линия утверждает, что 0,25% такой комиссии уже нет. Все старые выручалки перевели на 2% комиссии от сумы задолженности. Правда у меня эти 2% пока не списало (списало где-то 0.38%). Поэтому сижу тихо - жду чем закончится, но есть желание погасить в ноль и пока не пользоваться.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 11:28
BBC написав: clientage написав: BBC написав:
и кредитка ожидающая интересных кеш-бек акций
А по Друзяке есть щас шото интерестное?
EASYPAY у меня дебетная, по ней уж давно ничего интересного нет. Кредитка "Выручалка", из старых, с комиссией в РД 0,25% от суммы долга.
Вообщем нуна закрывать Друзяку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 20 січ, 2019 11:52
Без комісії. А що, у виписці зазначена комісія?
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Людина з вулиці
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Додано: Нед 20 січ, 2019 12:57
Людина з вулиці написав:
Без комісії. А що, у виписці зазначена комісія?
Так саме в виписці вона зазначена: "Комісія за зарухування коштів згідно Договору №.... та тарифів Банку по документу №...від 17.01.2019.
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KIM30
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Додано: Нед 20 січ, 2019 13:34
Звертайтесь до КЦ. Нехай пояснюють, згідно яких тарифів.
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Людина з вулиці
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:17
KIM30 написав: Людина з вулиці написав:
Без комісії. А що, у виписці зазначена комісія?
Так саме в виписці вона зазначена: "Комісія за зарухування коштів згідно Договору №.... та тарифів Банку по документу №...від 17.01.2019.
З рахунку юрика має бути 1,5%. Так.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:29
Людина з вулиці
З'ясувалося! У мене Поточний до депозитів. Виявляється в тарифах по продукту «Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслуговування депозитних продуктів для фізичних осіб
» при зарахуванні з рахунків юридичних осіб (баланс 2600) – 3,5% від суми.
Для звичайного поточного такого тарифу нема. У відділенні мені цього не пояснили. Просто сказали, що комісії нема.
Тут на форумі любопитная радила вибрати Поточний Форварда для зарахування бонусів від мінфіну, сказала що там комісії на зарахування немає. От я і повівся. viewtopic.php?p=4537745#p4537745
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KIM30
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:29
consul написав:
BBC написав:EASYPAY у меня дебетная, по ней уж давно ничего интересного нет. Кредитка "Выручалка", из старых, с комиссией в РД 0,25% от суммы долга.
А вы этой кредиткой сейчас пользуетесь? Я вот в декабре сделал покупку. Горячая линия утверждает, что 0,25% такой комиссии уже нет. Все старые выручалки перевели на 2% комиссии от сумы задолженности. Правда у меня эти 2% пока не списало (списало где-то 0.38%). Поэтому сижу тихо - жду чем закончится, но есть желание погасить в ноль и пока не пользоваться.
Использовал \ведь предложили 10% кеш-бек на все (1000 грн грязными) и уже и выплатили.
Пользуюсь. 0,25% стоимость грейса +30 дней.
КЦ некомпетентен. Закажите ежемесячную выписку на эл.почту там все видно (Не путать с тем, что формирует ИБ).
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:44
BBC написав:
Использовал \ведь предложили 10% кеш-бек на все (1000 грн грязными) и уже и выплатили.
дали акционный кеш-бек по операциям, которые были совершены в последниие дни акции а проведены по счету после окончания акции?
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