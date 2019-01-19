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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:59
KIM30 написав:
Тут на форумі любопитная радила вибрати Поточний Форварда для зарахування бонусів від мінфіну, сказала що там комісії на зарахування немає. От я і повівся.
а є у вас посилання на файл із тою комісією?
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greenozon
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:10
http://www.forward-bank.com/taruf_na_obslyg_potoch_rah_vramka_depo_prod.pdf
greenozon написав: KIM30 написав:
Тут на форумі любопитная радила вибрати Поточний Форварда для зарахування бонусів від мінфіну, сказала що там комісії на зарахування немає. От я і повівся.
а є у вас посилання на файл із тою комісією?
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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cds77
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