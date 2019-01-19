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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3362336333643365

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  KIM30 написав:Тут на форумі любопитная радила вибрати Поточний Форварда для зарахування бонусів від мінфіну, сказала що там комісії на зарахування немає. От я і повівся.


а є у вас посилання на файл із тою комісією?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:10

  greenozon написав:
  KIM30 написав:Тут на форумі любопитная радила вибрати Поточний Форварда для зарахування бонусів від мінфіну, сказала що там комісії на зарахування немає. От я і повівся.


а є у вас посилання на файл із тою комісією?

http://www.forward-bank.com/taruf_na_obslyg_potoch_rah_vramka_depo_prod.pdf
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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