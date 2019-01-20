а є у вас посилання на файл із тою комісією?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
а є у вас посилання на файл із тою комісією?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:10
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Пон 21 січ, 2019 09:33
KIM30 Спасибо за информацию о 3,5% в Форварде,позвонила в Минфин и поменяла зачисление бонуса на карту привата
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:25
newbie
Давайте для початку зберемо посилання на усі 4 тарифи? (пдф)
ці нюанси дійсно дуже цікаві і архіважливі (3.5% на вхід це зовсім не смішно, наприклад..!)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:45
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Зараз переглядають цей форум: Kevin, newbie, V2, vitaliy1111, vollena71, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|