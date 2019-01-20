а є у вас посилання на файл із тою комісією?
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Додано: Нед 20 січ, 2019 21:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
а є у вас посилання на файл із тою комісією?
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:10
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Пон 21 січ, 2019 09:33
KIM30 Спасибо за информацию о 3,5% в Форварде,позвонила в Минфин и поменяла зачисление бонуса на карту привата
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:25
newbie
Давайте для початку зберемо посилання на усі 4 тарифи? (пдф)
ці нюанси дійсно дуже цікаві і архіважливі (3.5% на вхід це зовсім не смішно, наприклад..!)
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:45
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:32
vollena71
Браво! дякую. Треба детально порівняти
але так виглядає що 1й та 2ий рядок - то й же продукт. Тобто ітого 3.
а який 4ий продукт згадували?
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:34
vollena71
Добавьте сюда карточный счет, он теперь тоже стал текущим (2620). Хотя по сути был им и раньше.
З.Ы. Как грится, на любой вкус и цвет. Можно найти бесплатный вход, бесплатный выход, неплохие проценты, вывод всей суммы депо за один раз и т.д. Нужно только умело этим пользоваться. Я например, уже много лет бесплатно плачу от них любые коммунальные, даже такие, которые из других банков нельзя или дорого платить.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 21 січ, 2019 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:41
Карточных много разных БВК с вариантами, Авторская, Дебетка, кобренд. На сайте в разделе карты все тарифы есть.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да, но они теперь тоже все текущие. Значит вариантов текущих больше 4 .
Востаннє редагувалось newbie в Пон 21 січ, 2019 14:44, всього редагувалось 2 разів.
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