1 ссылка - страничка на сайте банка,где собраны тарифы по этим текущим счетам. Их расположение на сайте неочевидно, в отличие от карточных тарифов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:43
1 ссылка - страничка на сайте банка,где собраны тарифы по этим текущим счетам. Их расположение на сайте неочевидно, в отличие от карточных тарифов
Востаннє редагувалось vollena71 в Пон 21 січ, 2019 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:57
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