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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3363336433653366

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:43

  greenozon написав:vollena71
Браво! дякую. Треба детально порівняти

але так виглядає що 1й та 2ий рядок - то й же продукт. Тобто ітого 3.
а який 4ий продукт згадували?

1 ссылка - страничка на сайте банка,где собраны тарифы по этим текущим счетам. Их расположение на сайте неочевидно, в отличие от карточных тарифов
Востаннє редагувалось vollena71 в Пон 21 січ, 2019 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:57

  KIM30 написав:Виявляється в тарифах по продукту «Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслуговування депозитних продуктів для фізичних осіб»

А в інтернет-банкінгу відображена повна назва Вашого тарифу? Чи Ви не звертали на це увагу?
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