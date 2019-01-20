1 ссылка - страничка на сайте банка,где собраны тарифы по этим текущим счетам. Их расположение на сайте неочевидно, в отличие от карточных тарифов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:43
1 ссылка - страничка на сайте банка,где собраны тарифы по этим текущим счетам. Их расположение на сайте неочевидно, в отличие от карточных тарифов
Востаннє редагувалось vollena71 в Пон 21 січ, 2019 16:01, всього редагувалось 1 раз.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:57
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Для цього треба завести якийсь картковий продукт,
чи скористати один із вищевказаних поточних рах-ів?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:03
KIM30, так я же Вам радила обычный текущий или ощадный (смотря, какой из них у Вас есть), а Вы, видимо, указали "Текущий под депо"
Какую сумму Вам списали за зачисление?
Я обязуюсь восполнить Вашу потерю! При открытии заявок на минфине буду указывать Ваш промокод до тех пор, пока не погашу эту сумму
Хотя, с промокодами тоже у них чехарда.
То не доплачивают за промокоды, то переплачивают...
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:09
lubopytnaya а как у них получить промокод?можно позвонить и попросить?
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
А звідки цифірь в 20 тисяч? Теж не точно...мусите промо і мого кума користати.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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