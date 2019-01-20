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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3363336433653366

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:43

  greenozon написав:vollena71
Браво! дякую. Треба детально порівняти

але так виглядає що 1й та 2ий рядок - то й же продукт. Тобто ітого 3.
а який 4ий продукт згадували?

1 ссылка - страничка на сайте банка,где собраны тарифы по этим текущим счетам. Их расположение на сайте неочевидно, в отличие от карточных тарифов
Востаннє редагувалось vollena71 в Пон 21 січ, 2019 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:57

  KIM30 написав:Виявляється в тарифах по продукту «Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслуговування депозитних продуктів для фізичних осіб»

А в інтернет-банкінгу відображена повна назва Вашого тарифу? Чи Ви не звертали на це увагу?
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  newbie написав:Я например, уже много лет бесплатно плачу от них любые коммунальные, даже такие, которые из других банков нельзя или дорого платить.

Для цього треба завести якийсь картковий продукт,
чи скористати один із вищевказаних поточних рах-ів?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:03

  KIM30 написав:Тут на форумі любопитная радила вибрати Поточний Форварда для зарахування бонусів від мінфіну, сказала що там комісії на зарахування немає. От я і повівся.
viewtopic.php?p=4537745#p4537745

KIM30, так я же Вам радила обычный текущий или ощадный (смотря, какой из них у Вас есть), а Вы, видимо, указали "Текущий под депо" :( :(

Какую сумму Вам списали за зачисление?
Я обязуюсь восполнить Вашу потерю! При открытии заявок на минфине буду указывать Ваш промокод до тех пор, пока не погашу эту сумму :D

Хотя, с промокодами тоже у них чехарда.
То не доплачивают за промокоды, то переплачивают...
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:09

lubopytnaya а как у них получить промокод?можно позвонить и попросить?
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:Зачем Вам карты привата? Укажите текущий или ощадный счет Форварда.
Зачисление без комиссии и снятие без комиссии в пределах до 20 тысяч.

А звідки цифірь в 20 тисяч? Теж не точно...мусите промо і мого кума користати. :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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