Ви не за Гриценка? Тоді Вашого кандидата в студію.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:58
Ви не за Гриценка? Тоді Вашого кандидата в студію.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 січ, 2019 19:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
хто це такий
вперше чую
де його паблсіті, декларація про награбоване і зрблені справи за останні 10-20 років?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 21 січ, 2019 20:27
Комісії майже на 100 грн... Вроді й не багато, але обидно трохи. До того бонуси підвязував на Уні Привату. А в кінці минулого року відкривав декілька депо і підвязав той злощасний Поточний під депо від Форварда. Я й подумати не міг що там різні тарифи. Потім коли з'ясовував на гарачці, то оператор сам не знав і ще десь півгодини виясняв чому така комісія. Ще й ті тарифи на поточні заховали в Ощадному. Отак щоб заплутати людей.
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
Додано: Пон 21 січ, 2019 20:35
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 21 січ, 2019 20:35
Голосуйте за кого хочете, тільки не за Юльку. Сьогодні на Прямому в Ганапольського був Григорій Омельченко (почесний голова спілки офіцерів, колишній контрозвідник). Так він популярно пояснив хто вона така.
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
Додано: Пон 21 січ, 2019 20:41
Не меліть фігні. Був кращої думки щодо Вас. Цитувати старих му**ків-це себе не поважати. А ще рекомендація усім занудам не ходити проти вітру-а то все одно з'їсте прихід ЮВТ, як миленькі. Бо шансів у інших клоунів просто нема...
|