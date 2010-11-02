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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3365336633673368>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:58

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:мусите промо і мого кума користати. :)

Вы, как та Старуха из "золотой рыбки" :wink:
Может, мне еще и за Гриценко проголосовать? :D

Ви не за Гриценка? Тоді Вашого кандидата в студію. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Ви не за Гриценка?


хто це такий
вперше чую

де його паблсіті, декларація про награбоване і зрблені справи за останні 10-20 років?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:27

  lubopytnaya написав:
  KIM30 написав:Тут на форумі любопитная радила вибрати Поточний Форварда для зарахування бонусів від мінфіну, сказала що там комісії на зарахування немає. От я і повівся.
viewtopic.php?p=4537745#p4537745

KIM30, так я же Вам радила обычный текущий или ощадный (смотря, какой из них у Вас есть), а Вы, видимо, указали "Текущий под депо" :( :(

Какую сумму Вам списали за зачисление?
Я обязуюсь восполнить Вашу потерю! При открытии заявок на минфине буду указывать Ваш промокод до тех пор, пока не погашу эту сумму :D

Хотя, с промокодами тоже у них чехарда.
То не доплачивают за промокоды, то переплачивают...

Комісії майже на 100 грн... Вроді й не багато, але обидно трохи. До того бонуси підвязував на Уні Привату. А в кінці минулого року відкривав декілька депо і підвязав той злощасний Поточний під депо від Форварда. Я й подумати не міг що там різні тарифи. Потім коли з'ясовував на гарачці, то оператор сам не знав і ще десь півгодини виясняв чому така комісія. Ще й ті тарифи на поточні заховали в Ощадному. Отак щоб заплутати людей.
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:35

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ви не за Гриценка?


хто це такий
вперше чую

де його паблсіті, декларація про награбоване і зрблені справи за останні 10-20 років?

https://replyua.net/blog/73139-bloger-z ... yator.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:35

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:мусите промо і мого кума користати. :)

Вы, как та Старуха из "золотой рыбки" :wink:
Может, мне еще и за Гриценко проголосовать? :D

Ви не за Гриценка? Тоді Вашого кандидата в студію. :wink:

Голосуйте за кого хочете, тільки не за Юльку. Сьогодні на Прямому в Ганапольського був Григорій Омельченко (почесний голова спілки офіцерів, колишній контрозвідник). Так він популярно пояснив хто вона така.
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:41

  KIM30 написав:Голосуйте за кого хочете, тільки не за Юльку. Сьогодні на Прямому в Ганапольського був Григорій Омельченко (почесний голова спілки офіцерів, колишній контрозвідник). Так він популярно пояснив хто вона така.


Не меліть фігні. Був кращої думки щодо Вас. Цитувати старих му**ків-це себе не поважати. А ще рекомендація усім занудам не ходити проти вітру-а то все одно з'їсте прихід ЮВТ, як миленькі. Бо шансів у інших клоунів просто нема...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  KIM30 написав:Голосуйте за кого хочете, тільки не за Юльку.
Имеет патологическую жажду власти.Любой ценой.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  KIM30 написав:Сьогодні на Прямому

Канал Пороха...перетворився в пропаганду.
З дискусыями сюди
Політичні дискусії
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Мизантрóп

типа потроха :) ?
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:44

ПОЧАЛОСЬ

хлопці,будьте так ласкаві-перелазьте в байки зі своїми кандидатами(задовбали).
пс-чит.аватар
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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