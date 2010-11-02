KIM30 написав:Тут на форумі любопитная радила вибрати Поточний Форварда для зарахування бонусів від мінфіну, сказала що там комісії на зарахування немає. От я і повівся. viewtopic.php?p=4537745#p4537745
KIM30, так я же Вам радила обычный текущий или ощадный (смотря, какой из них у Вас есть), а Вы, видимо, указали "Текущий под депо"
Какую сумму Вам списали за зачисление? Я обязуюсь восполнить Вашу потерю! При открытии заявок на минфине буду указывать Ваш промокод до тех пор, пока не погашу эту сумму
Хотя, с промокодами тоже у них чехарда. То не доплачивают за промокоды, то переплачивают...
Комісії майже на 100 грн... Вроді й не багато, але обидно трохи. До того бонуси підвязував на Уні Привату. А в кінці минулого року відкривав декілька депо і підвязав той злощасний Поточний під депо від Форварда. Я й подумати не міг що там різні тарифи. Потім коли з'ясовував на гарачці, то оператор сам не знав і ще десь півгодини виясняв чому така комісія. Ще й ті тарифи на поточні заховали в Ощадному. Отак щоб заплутати людей.
Квесторе_поверніться написав:мусите промо і мого кума користати.
Вы, как та Старуха из "золотой рыбки" Может, мне еще и за Гриценко проголосовать?
Ви не за Гриценка? Тоді Вашого кандидата в студію.
Голосуйте за кого хочете, тільки не за Юльку. Сьогодні на Прямому в Ганапольського був Григорій Омельченко (почесний голова спілки офіцерів, колишній контрозвідник). Так він популярно пояснив хто вона така.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.