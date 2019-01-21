У мене теж зник і Ощадний і поточний.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 07:36
У мене теж зник і Ощадний і поточний.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 08:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
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