RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3365336633673368

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 07:36

  anikola13 написав:Исчез сберегательный счет с интернет-банкинга. Уже два дня нет. У всех так? Оф.пред в чем дело?

У мене теж зник і Ощадний і поточний.
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 12.11.09
Подякував: 946 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:14

Вчера был,сегодня исчез текущий счет
gurazda
 
Повідомлень: 157
З нами з: 20.02.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ага, вместо счетов имеем оракловскую ошибку.
Зображення
panatar.com
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2742
З нами з: 14.06.12
Подякував: 510 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3365336633673368
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: -rx-, Flamingo, gurazda, vitaliy1111, WachtAmRhein і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6659, 6660, 6661
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66604 8243866
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 08:57
Alfa_Bank
Правекс-Банк 1 ... 216, 217, 218
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 10:43
2173 697724
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 21:45
olchakisa
А-Банк 1 ... 1139, 1140, 1141
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11405 1661375
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 18:42
M-Audio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66605)
22.01.2019 08:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.