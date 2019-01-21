Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 07:36
anikola13 написав:
Исчез сберегательный счет с интернет-банкинга. Уже два дня нет. У всех так? Оф.пред в чем дело?
У мене теж зник і Ощадний і поточний.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 08:14
Вчера был,сегодня исчез текущий счет
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Додано: Вів 22 січ, 2019 08:27
Ага, вместо счетов имеем оракловскую ошибку.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 09:19
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:21
Ошибка как была так и осталась Написала в банк,перезвонили и все исправили
gurazda
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Подякували: 15 раз.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 12:54
Друзья, приносим извинения.
Проверьте сейчас, пожалуйста, свои счета, они должны отображаться в Forward Online (нужно заново зайти в ИБ). В ином случае прошу написать в ЛС.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
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Додано: Вів 22 січ, 2019 15:29
jay2004 написав:
Спецом набрал на Минфин. Заявка оформлена на Форвард 31.12.2018 - действуют старые условия до 30,01,2019. Если отказ в Форварде - сразу набирайте нас (дословно, от Минфина). В понедельник буду заносить на два года (отпишусь)...
Отписываюсь: занёс по старой заявке (31,12,2018) - действуют старые условия Минфина.
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jay2004
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