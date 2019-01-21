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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3365336633673368

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 07:36

  anikola13 написав:Исчез сберегательный счет с интернет-банкинга. Уже два дня нет. У всех так? Оф.пред в чем дело?

У мене теж зник і Ощадний і поточний.
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KIM30
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 12.11.09
Подякував: 946 раз.
Подякували: 414 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:14

Вчера был,сегодня исчез текущий счет
gurazda
 
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Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ага, вместо счетов имеем оракловскую ошибку.
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panatar.com
unlock
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Повідомлень: 2742
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:13

  unlock написав:Ага, вместо счетов имеем оракловскую ошибку.
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Схема "Кость" :mrgreen:
Faceless
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Повідомлень: 23315
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

телеграм бот работает...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлень: 468
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:50

  unlock написав:Ага, вместо счетов имеем оракловскую ошибку.

Ошибку убрать сумели а вернуть счета так нет :evil: :evil:
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:21

  Smitten написав:
  unlock написав:Ага, вместо счетов имеем оракловскую ошибку.

Ошибку убрать сумели а вернуть счета так нет :evil: :evil:

Ошибка как была так и осталась Написала в банк,перезвонили и все исправили
gurazda
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзья, приносим извинения.
Проверьте сейчас, пожалуйста, свои счета, они должны отображаться в Forward Online (нужно заново зайти в ИБ).
В ином случае прошу написать в ЛС.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:29

  jay2004 написав:Спецом набрал на Минфин. Заявка оформлена на Форвард 31.12.2018 - действуют старые условия до 30,01,2019. Если отказ в Форварде - сразу набирайте нас (дословно, от Минфина). В понедельник буду заносить на два года (отпишусь)...


Отписываюсь: занёс по старой заявке (31,12,2018) - действуют старые условия Минфина.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:32

ІБ

У когось працюють в ІБ перекази з карткових рахунків? У мене постійно видає "рахунок списання не може бути рівним рахунку зарахування"...
kharkiver
 
Повідомлень: 68
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