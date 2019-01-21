У мене теж зник і Ощадний і поточний.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 07:36
У мене теж зник і Ощадний і поточний.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 08:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
panatar.com
Додано: Вів 22 січ, 2019 09:13
Додано: Вів 22 січ, 2019 09:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
телеграм бот работает...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: Вів 22 січ, 2019 09:50
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:21
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Друзья, приносим извинения.
Проверьте сейчас, пожалуйста, свои счета, они должны отображаться в Forward Online (нужно заново зайти в ИБ).
В ином случае прошу написать в ЛС.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:29
Отписываюсь: занёс по старой заявке (31,12,2018) - действуют старые условия Минфина.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:32
ІБ
У когось працюють в ІБ перекази з карткових рахунків? У мене постійно видає "рахунок списання не може бути рівним рахунку зарахування"...
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