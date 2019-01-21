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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 20:26
jay2004 написав: jay2004 написав:
Спецом набрал на Минфин. Заявка оформлена на Форвард 31.12.2018 - действуют старые условия до 30,01,2019. Если отказ в Форварде - сразу набирайте нас (дословно, от Минфина). В понедельник буду заносить на два года (отпишусь)...
Отписываюсь: занёс по старой заявке (31,12,2018) - действуют старые условия Минфина.
подтверждаю-аналогично+двойной прОцент на карту
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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