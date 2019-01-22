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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3366336733683369

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:26

  jay2004 написав:
  jay2004 написав:Спецом набрал на Минфин. Заявка оформлена на Форвард 31.12.2018 - действуют старые условия до 30,01,2019. Если отказ в Форварде - сразу набирайте нас (дословно, от Минфина). В понедельник буду заносить на два года (отпишусь)...


Отписываюсь: занёс по старой заявке (31,12,2018) - действуют старые условия Минфина.

подтверждаю-аналогично+двойной прОцент на карту
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:11

  kharkiver написав:У когось працюють в ІБ перекази з карткових рахунків? У мене постійно видає "рахунок списання не може бути рівним рахунку зарахування"...

Тож не работали, перводил через приложение в мобильном.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:00

  kharkiver написав:У когось працюють в ІБ перекази з карткових рахунків? У мене постійно видає "рахунок списання не може бути рівним рахунку зарахування"...

У меня тоже так пишет, когда пробую переводить на компьютере, но нормально переводит, если делаю на планшете (не мобильное приложение, а тот же Forward Online, как и на компьютере).
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