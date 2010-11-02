jay2004 написав:Спецом набрал на Минфин. Заявка оформлена на Форвард 31.12.2018 - действуют старые условия до 30,01,2019. Если отказ в Форварде - сразу набирайте нас (дословно, от Минфина). В понедельник буду заносить на два года (отпишусь)...
Отписываюсь: занёс по старой заявке (31,12,2018) - действуют старые условия Минфина.
ishvara написав:... Мне сказали, что на депозитку не положено.
Я оформил на «Депозитку». В условиях не оговорено какая именно должна быть дебетовая карта: Информация с сайта про «ПОДВІЙНИЙ ВІДСОТОК»:
Розмістивши гроші на будь-який строковий депозит в гривні на термін від 3 місяців, Ви отримуєте підвищену процентну ставку на залишок грошових коштів на Вашій дебетовій картці!
Таким чином, Ваші гроші на поточному рахунку, якими Ви можете вільно користуватися, приносять Вам не менший відсоток доходу, ніж строковий депозит!
Підвищений відсоток на картку діє для суми не більше 20 % від суми вкладу, але не більше 100 000,00 грн на дату укладення Договору вкладу.
Умови пропозиції «ПОДВІЙНИЙ ВІДСОТОК»
Розмір підвищеної ставки на залишок коштів по дебетовій картці відповідає ставці за вкладом «КРОК НАЗУСТРІЧ БАЗОВИЙ» для терміну, який буде відповідати терміну Договору банківського вкладу в Заяві Клієнта про підключення до програми лояльності «ПОДВІЙНИЙ ВІДСОТОК». Підвищена ставка за рахунком до запитання нараховується на залишок коштів за таким рахунком, але не більше 20 % від суми вкладу на дату укладення договору банківського вкладу, який вказаний у Заяві, але не більше ніж на суму 100 000,00 грн. ...
v-m- А что нужно сделать, что бы получать двойной % на карту? Карта (Депозитка). Депозит, подпадающий под условия тоже есть. Просто закинуть деньги на карту или надо оформить в отделении? В отделении спрашивал: говорят, что Киева не касается. Брешут ? В условиях: Заяві Клієнта про підключення до програми лояльності «ПОДВІЙНИЙ ВІДСОТОК». Нашел ответ оф. преда Форвард Банк Forward Bank Квесторе_поверніться писал(а): які зміни в програму Подвійний відсоток внесли і які прОценти можна заюзати по програмі?
Доброго дня. У зв’язку зі зміною процентних ставок за строковими депозитами, з 10.12.2018 розмір підвищеної ставки на залишок коштів по дебетовій картці за програмою «Подвійний відсоток» становить: •16,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 3 місяці); •17,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 6 місяців); •18,25% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 12 місяців, 24 місяці). Умови програми розміщені за посиланням http://forward-bank.com/deposits/about/programloyal/