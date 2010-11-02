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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3367336833693370>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:26

  jay2004 написав:
  jay2004 написав:Спецом набрал на Минфин. Заявка оформлена на Форвард 31.12.2018 - действуют старые условия до 30,01,2019. Если отказ в Форварде - сразу набирайте нас (дословно, от Минфина). В понедельник буду заносить на два года (отпишусь)...


Отписываюсь: занёс по старой заявке (31,12,2018) - действуют старые условия Минфина.

подтверждаю-аналогично+двойной прОцент на карту
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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  kharkiver написав:У когось працюють в ІБ перекази з карткових рахунків? У мене постійно видає "рахунок списання не може бути рівним рахунку зарахування"...

Тож не работали, перводил через приложение в мобильном.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:00

  kharkiver написав:У когось працюють в ІБ перекази з карткових рахунків? У мене постійно видає "рахунок списання не може бути рівним рахунку зарахування"...

У меня тоже так пишет, когда пробую переводить на компьютере, но нормально переводит, если делаю на планшете (не мобильное приложение, а тот же Forward Online, как и на компьютере).
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 04:21

  хуторянка написав:подтверждаю-аналогично+двойной прОцент на карту

Невже і Вам на БВК CS?
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:00

  хуторянка написав:
  jay2004 написав:Отписываюсь: занёс по старой заявке (31,12,2018) - действуют старые условия Минфина.

подтверждаю-аналогично+двойной прОцент на карту

А у Вас какая карта? Мне сказали, что на депозитку не положено.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:22

  ishvara написав:... Мне сказали, что на депозитку не положено.

Я оформил на «Депозитку». В условиях не оговорено какая именно должна быть дебетовая карта:
Информация с сайта про «ПОДВІЙНИЙ ВІДСОТОК»:
Розмістивши гроші на будь-який строковий депозит в гривні на термін від 3 місяців, Ви отримуєте підвищену процентну ставку на залишок грошових коштів на Вашій дебетовій картці!

Таким чином, Ваші гроші на поточному рахунку, якими Ви можете вільно користуватися, приносять Вам не менший відсоток доходу, ніж строковий депозит!

Підвищений відсоток на картку діє для суми не більше 20 % від суми вкладу, але не більше 100 000,00 грн на дату укладення Договору вкладу.

Умови пропозиції «ПОДВІЙНИЙ ВІДСОТОК»

Розмір підвищеної ставки на залишок коштів по дебетовій картці відповідає ставці за вкладом «КРОК НАЗУСТРІЧ БАЗОВИЙ» для терміну, який буде відповідати терміну Договору банківського вкладу в Заяві Клієнта про підключення до програми лояльності «ПОДВІЙНИЙ ВІДСОТОК».
Підвищена ставка за рахунком до запитання нараховується на залишок коштів за таким рахунком, але не більше 20 % від суми вкладу на дату укладення договору банківського вкладу, який вказаний у Заяві, але не більше ніж на суму 100 000,00 грн.
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v-m-
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:04

v-m-
А что нужно сделать, что бы получать двойной % на карту? Карта (Депозитка). Депозит, подпадающий под условия тоже есть.
Просто закинуть деньги на карту или надо оформить в отделении? В отделении спрашивал: говорят, что Киева не касается. Брешут :shock: ?
В условиях: Заяві Клієнта про підключення до програми лояльності «ПОДВІЙНИЙ ВІДСОТОК».
Нашел ответ оф. преда Форвард Банк Forward Bank
Квесторе_поверніться писал(а):
які зміни в програму Подвійний відсоток внесли і які прОценти можна заюзати по програмі?

Доброго дня.
У зв’язку зі зміною процентних ставок за строковими депозитами, з 10.12.2018 розмір підвищеної ставки на залишок коштів по дебетовій картці за програмою «Подвійний відсоток» становить:
•16,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 3 місяці);
•17,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 6 місяців);
•18,25% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 12 місяців, 24 місяці).
Умови програми розміщені за посиланням http://forward-bank.com/deposits/about/programloyal/
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:07

Мне только что на горячке сказали, что "Подвийный видсоток" только для карт Авторская и Голд. Я ответил, что на сайте об этом не говорится, но это не помогло. В отделении (Харьков) вообще не знают, что это такое. Шараш-контора, а не банк.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:38

  v-m- написав:
  ishvara написав:... Мне сказали, что на депозитку не положено.

Я оформил на «Депозитку».


В отделении ссылаются на перечень карт на который могут открыть 2-й процент, депозитки в нем нет. У вас есть доп. соглашение в котором указана именно депозитка?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:41

  ishvara написав:Мне только что на горячке сказали, что "Подвийный видсоток" только для карт Авторская и Голд. Я ответил, что на сайте об этом не говорится, но это не помогло. В отделении (Харьков) вообще не знают, что это такое. Шараш-контора, а не банк.

Два года назад было

Зображення
как сейчас не знаю т.к. нет депозита.
Но тогда к БВК голд(CS) не подключали.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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