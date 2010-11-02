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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3367336833693370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:47

  vcy написав:
  v-m- написав:
  ishvara написав:... Мне сказали, что на депозитку не положено.

Я оформил на «Депозитку».


В отделении ссылаются на перечень карт на который могут открыть 2-й процент, депозитки в нем нет. У вас есть доп. соглашение в котором указана именно депозитка?

В отделении оформить все могут, вернее принять заявление, а вот подключает Киев.
И не факт что подключит - два года назад я переписывал заявление на Авторскую карту т.к к CS не подключили.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:58

Мне сказали, что на депозитку не положено.[/quote]
Я оформил на «Депозитку».[/quote]

В отделении ссылаются на перечень карт на который могут открыть 2-й процент, депозитки в нем нет. У вас есть доп. соглашение в котором указана именно депозитка?[/quote]
В отделении оформить все могут, вернее принять заявление, а вот подключает Киев.
И не факт что подключит - два года назад я переписывал заявление на Авторскую карту т.к к CS не подключили.[/quote]
Думаю, что даже заявление не смогут принять.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:08

  vcy написав:Думаю, что даже заявление не смогут принять.

У меня тогда приняли, но когда отослали скан в головной офис, Киев не подключил и пришлось переписывать на другую карту.
Хотя после перехода на новый процессинг возможно и появилась такая возможность - подключить на любую карту.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлень: 966
З нами з: 17.04.16
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  #<1 ... 3367336833693370
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