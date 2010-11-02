В отделении оформить все могут, вернее принять заявление, а вот подключает Киев.
И не факт что подключит - два года назад я переписывал заявление на Авторскую карту т.к к CS не подключили.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:47
В отделении оформить все могут, вернее принять заявление, а вот подключает Киев.
И не факт что подключит - два года назад я переписывал заявление на Авторскую карту т.к к CS не подключили.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:58
Мне сказали, что на депозитку не положено.[/quote]
Я оформил на «Депозитку».[/quote]
В отделении ссылаются на перечень карт на который могут открыть 2-й процент, депозитки в нем нет. У вас есть доп. соглашение в котором указана именно депозитка?[/quote]
В отделении оформить все могут, вернее принять заявление, а вот подключает Киев.
И не факт что подключит - два года назад я переписывал заявление на Авторскую карту т.к к CS не подключили.[/quote]
Думаю, что даже заявление не смогут принять.
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:08
У меня тогда приняли, но когда отослали скан в головной офис, Киев не подключил и пришлось переписывать на другую карту.
Хотя после перехода на новый процессинг возможно и появилась такая возможность - подключить на любую карту.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:40
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:45
а давно вы писали заяву на депозитку?
+ 50 грн к депозиту на минфине, промокод F9GZULI
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
теж десь півтора-два роки тому настоювали лише на Авторських і ні в яку не бажали підключати інші (напр БВК чи Голд)
Авторська коштувала якісь символічні гроші, зате подвійний % компенсував усі видатки із гаком.
Зараз - тим більше!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, а заява только с день заключения депо или можно потом? Типа открыл там месяца 3 назад депо еще из ИБ, сейчас написал заяву.
И да, заявление только в отделении, на горячке или еще как не принимают?
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:27
Mutabor
Можна і потім. Але у відділенні. Або у офісі.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:35
В обновленном приложении появилась возможность онлайн пополнения депозитов. Работает.
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:39
Порт
А відкриття?
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, vitaliy1111 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|