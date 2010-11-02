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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3368336933703371>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:47

  vcy написав:
  v-m- написав:
  ishvara написав:... Мне сказали, что на депозитку не положено.

Я оформил на «Депозитку».


В отделении ссылаются на перечень карт на который могут открыть 2-й процент, депозитки в нем нет. У вас есть доп. соглашение в котором указана именно депозитка?

В отделении оформить все могут, вернее принять заявление, а вот подключает Киев.
И не факт что подключит - два года назад я переписывал заявление на Авторскую карту т.к к CS не подключили.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:58

Мне сказали, что на депозитку не положено.[/quote]
Я оформил на «Депозитку».[/quote]

В отделении ссылаются на перечень карт на который могут открыть 2-й процент, депозитки в нем нет. У вас есть доп. соглашение в котором указана именно депозитка?[/quote]
В отделении оформить все могут, вернее принять заявление, а вот подключает Киев.
И не факт что подключит - два года назад я переписывал заявление на Авторскую карту т.к к CS не подключили.[/quote]
Думаю, что даже заявление не смогут принять.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:08

  vcy написав:Думаю, что даже заявление не смогут принять.

У меня тогда приняли, но когда отослали скан в головной офис, Киев не подключил и пришлось переписывать на другую карту.
Хотя после перехода на новый процессинг возможно и появилась такая возможность - подключить на любую карту.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:40

У меня заяву приняли, с банка никто не звонит.
Может срабатывает "историческая" память? Как мне помниться «Двойной процент» запустили в 2016 и в условиях была только Авторская карта. Затем разрешили подключать также "БвК Gold НГ", потом разрешили подключать «Банк в кармане Голд».
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:45

  v-m- написав:У меня заяву приняли, с банка никто не звонит.
Может срабатывает "историческая" память? Как мне помниться «Двойной процент» запустили в 2016 и в условиях была только Авторская карта. Затем разрешили подключать также "БвК Gold НГ", потом разрешили подключать «Банк в кармане Голд».

а давно вы писали заяву на депозитку?
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cds77 написав:два года назад я переписывал заявление на Авторскую карту

теж десь півтора-два роки тому настоювали лише на Авторських і ні в яку не бажали підключати інші (напр БВК чи Голд)
Авторська коштувала якісь символічні гроші, зате подвійний % компенсував усі видатки із гаком.
Зараз - тим більше!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, а заява только с день заключения депо или можно потом? Типа открыл там месяца 3 назад депо еще из ИБ, сейчас написал заяву.
И да, заявление только в отделении, на горячке или еще как не принимают? :)
Mutabor
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:27

Mutabor
Можна і потім. Але у відділенні. Або у офісі.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:35

В обновленном приложении появилась возможность онлайн пополнения депозитов. Работает.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:39

Порт
А відкриття?
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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