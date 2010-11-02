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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3368336933703371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:43

Ув.офпред,
Так Двойной % подключают к Депозитке?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3781
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 264 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:50

  Людина з вулиці написав:Порт
А відкриття?

Нет.
Порт
 
Повідомлень: 688
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:30

  Порт написав:В обновленном приложении появилась возможность онлайн пополнения депозитов. Работает.

В ІБ такої можливості не бачу
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KIM30
 
Повідомлень: 5411
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Подякував: 946 раз.
Подякували: 414 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:40

  demichh написав:
  kharkiver написав:У когось працюють в ІБ перекази з карткових рахунків? У мене постійно видає "рахунок списання не може бути рівним рахунку зарахування"...

Тож не работали, перводил через приложение в мобильном.
  candidat написав:
  kharkiver написав:У когось працюють в ІБ перекази з карткових рахунків? У мене постійно видає "рахунок списання не може бути рівним рахунку зарахування"...

У меня тоже так пишет, когда пробую переводить на компьютере, но нормально переводит, если делаю на планшете (не мобильное приложение, а тот же Forward Online, как и на компьютере).

Дійсно, на мобільному працює, дякую!
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:41

Support BForward

Шановний (-а) представник!

в вас на оф. сайті є таке - http://prntscr.com/mb6cat
заберіть будь ласка або напишіть в процесі або планується
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 3993
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Подякував: 185 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:48

  KIM30 написав:
  Порт написав:В обновленном приложении появилась возможность онлайн пополнения депозитов. Работает.

В ІБ такої можливості не бачу



О Г О !!!!!!!

Є нова функція - поповнення існуючих депозитів в ІБ!

https://prnt.sc/mb6fvm

ну що, молодці, працюють, додають новий функціонал
також в закладці "архів" я бачу свої старезні Н-річно давності депошки!

ТАК ТРИМАТИ, Форвард!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

+ добавили статус Автопролонгація. Чекаємо відкриття депозитів...
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jay2004
 
Повідомлень: 1591
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