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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:43
Ув.офпред,
Так Двойной % подключают к Депозитке?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 23 січ, 2019 18:50
Людина з вулиці написав:Порт
А відкриття?
Нет.
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Порт
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Додано: Сер 23 січ, 2019 19:30
Порт написав:
В обновленном приложении появилась возможность онлайн пополнения депозитов. Работает.
В ІБ такої можливості не бачу
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KIM30
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Додано: Сер 23 січ, 2019 19:40
demichh написав: kharkiver написав:
У когось працюють в ІБ перекази з карткових рахунків? У мене постійно видає "рахунок списання не може бути рівним рахунку зарахування"...
Тож не работали, перводил через приложение в мобильном.
candidat написав: kharkiver написав:
У когось працюють в ІБ перекази з карткових рахунків? У мене постійно видає "рахунок списання не може бути рівним рахунку зарахування"...
У меня тоже так пишет, когда пробую переводить на компьютере, но нормально переводит, если делаю на планшете (не мобильное приложение, а тот же Forward Online, как и на компьютере).
Дійсно, на мобільному працює, дякую!
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kharkiver
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Додано: Сер 23 січ, 2019 19:41
Support BForward
Шановний (-а) представник!
в вас на оф. сайті є таке - http://prntscr.com/mb6cat
заберіть будь ласка або напишіть в процесі
або планується
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greenozon
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Додано: Сер 23 січ, 2019 19:48
KIM30 написав: Порт написав:
В обновленном приложении появилась возможность онлайн пополнения депозитов. Работает.
В ІБ такої можливості не бачу
О Г О !!!!!!!
Є нова функція - поповнення існуючих депозитів в ІБ!https://prnt.sc/mb6fvm
ну що, молодці, працюють, додають новий функціонал
також в закладці "архів" я бачу свої старезні Н-річно давності депошки!
ТАК ТРИМАТИ, Форвард!
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Додано: Сер 23 січ, 2019 19:52
+ добавили статус Автопролонгація. Чекаємо відкриття депозитів...
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jay2004
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Сер 23 січ, 2019 20:06
ruvex
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