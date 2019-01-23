Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 23 січ, 2019 18:43
Ув.офпред,
Так Двойной % подключают к Депозитке?
guntherhouse777
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Додано: Сер 23 січ, 2019 18:50
Людина з вулиці написав: Порт
А відкриття?
Нет.
Порт
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Додано: Сер 23 січ, 2019 19:30
Порт написав:
В обновленном приложении появилась возможность онлайн пополнения депозитов. Работает.
В ІБ такої можливості не бачу
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KIM30
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Додано: Сер 23 січ, 2019 19:40
demichh написав: kharkiver написав:
У когось працюють в ІБ перекази з карткових рахунків? У мене постійно видає "рахунок списання не може бути рівним рахунку зарахування"...
Тож не работали, перводил через приложение в мобильном.
candidat написав: kharkiver написав:
У когось працюють в ІБ перекази з карткових рахунків? У мене постійно видає "рахунок списання не може бути рівним рахунку зарахування"...
У меня тоже так пишет, когда пробую переводить на компьютере, но нормально переводит, если делаю на планшете (не мобильное приложение, а тот же Forward Online, как и на компьютере).
Дійсно, на мобільному працює, дякую!
kharkiver
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Додано: Сер 23 січ, 2019 19:41
Support BForward
Шановний (-а) представник!
в вас на оф. сайті є таке -
http://prntscr.com/mb6cat
заберіть будь ласка або напишіть
в процесі
або
планується
greenozon
Повідомлень: 3994
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Додано: Сер 23 січ, 2019 19:48
KIM30 написав: Порт написав:
В обновленном приложении появилась возможность онлайн пополнения депозитов. Работает.
В ІБ такої можливості не бачу
О Г О !!!!!!!
Є нова функція - поповнення існуючих депозитів в ІБ!
https://prnt.sc/mb6fvm
ну що, молодці, працюють, додають новий функціонал
також в закладці "архів" я бачу свої старезні Н-річно давності депошки!
ТАК ТРИМАТИ, Форвард!
greenozon
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Додано: Сер 23 січ, 2019 19:52
+ добавили статус Автопролонгація. Чекаємо відкриття депозитів...
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jay2004
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Додано: Сер 23 січ, 2019 21:51
Людина з вулиці написав: хуторянка написав:
подтверждаю-аналогично+двойной прОцент на карту
Невже і Вам на БВК CS?
на визу голд выпущенную по инициативе банка
пс-есть вопрос по 20% от суммы вклада.
сумма фиксированная?-и зависит от первоначальной суммы вклада
или будет меняться в случае увеличения суммы депо?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Додано: Сер 23 січ, 2019 22:13
хуторянка написав:
зависит от первоначальной суммы вклада
на жаль лише так.
greenozon
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:48
Раз появилась возможность онлайн пополнения, теперь интересует вопрос, какие есть возможности это делать? Карту в банкомате можно пополнить? Переводы с другой карты с комиссией? Если СЭП, реквизиты какие писать?
ishvara
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