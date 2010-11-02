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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 06:19
Если есть Моня - то все движения в форвард без коммисии.
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jay2004
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Додано: Чет 24 січ, 2019 09:54
vcy написав: v-m- написав: ishvara написав:
... Мне сказали, что на депозитку не положено.
Я оформил на «Депозитку».
В отделении ссылаются на перечень карт на который могут открыть 2-й процент, депозитки в нем нет. У вас есть доп. соглашение в котором указана именно депозитка?
Доп. соглашения нет. Есть только копия заяви про підключення до програми лояльності «ПОДВІЙНИЙ ВІДСОТОК», где указаны № договора вклада и № карточного счета.
Stringer написав:
а давно вы писали заяву на депозитку?
в конце декабря.
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v-m-
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Додано: Чет 24 січ, 2019 11:18
Одна добра людина поділилась цікавою для нас інформацією.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36
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Людина з вулиці
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Чет 24 січ, 2019 11:10
kreuz
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