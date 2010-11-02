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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 06:19
Если есть Моня - то все движения в форвард без коммисии.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 09:54
Доп. соглашения нет. Есть только копия заяви про підключення до програми лояльності «ПОДВІЙНИЙ ВІДСОТОК», где указаны № договора вклада и № карточного счета.
в конце декабря.
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:18
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:04
Актуальні картки - на сайті.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
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