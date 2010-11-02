|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 06:19
Если есть Моня - то все движения в форвард без коммисии.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Чет 24 січ, 2019 09:54
Доп. соглашения нет. Есть только копия заяви про підключення до програми лояльності «ПОДВІЙНИЙ ВІДСОТОК», где указаны № договора вклада и № карточного счета.
в конце декабря.
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:18
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:04
Актуальні картки - на сайті.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:40
Людина з вулиці, приведенная вами таблица уже с душком ветхости.
Чем она отличается от двухлетней давности ?
Добавилась почившая в бозе «Картка Марафонця».
с 7.10.2018 произошла "Зміна Продуктів за якими проводиться обслуговування рахунків клієнтів".
То есть карты
- с "ID Cardtype" 5539,5577,6472,5917,5965,6737,7376,7380 переведены на 5110;
- с "ID Cardtype" 5568,6740,5918,6744 переведены на 7422;
- с "ID Cardtype" 5276 переведены на 5272 (с 05.10.2018).
А карта "Авторська картка Gold (Україна)" [ID Cardtype 7422] в приведенной табл. отсутствует.
Хотя, кто знает? Может сотрудники банка эту таблицу где-то откопали и сейчас её пользуют.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:07
Діє і на сьогоднішній день.
Вибачитись не хочете?
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:26
Людина з вулиці
Таблица от 16.1.2018, то есть ей больше года. Может и действует - прочтите еще раз последнее предложение моего предыдущего поста.
За что?
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:02
АВторська подорожчала?
Під двійний прОцент.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
подвійний відсоток на депозитку не пройшов у відділенні
хотілось би щоб офпред таки прокоментував це
Хтось дописував, що підходить депозитка під умови
промокод від Мінфіна UF9U733
|