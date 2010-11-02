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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3370337133723373>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 06:19

Если есть Моня - то все движения в форвард без коммисии.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:54

  vcy написав:
  v-m- написав:
  ishvara написав:... Мне сказали, что на депозитку не положено.

Я оформил на «Депозитку».


В отделении ссылаются на перечень карт на который могут открыть 2-й процент, депозитки в нем нет. У вас есть доп. соглашение в котором указана именно депозитка?

Доп. соглашения нет. Есть только копия заяви про підключення до програми лояльності «ПОДВІЙНИЙ ВІДСОТОК», где указаны № договора вклада и № карточного счета.
  Stringer написав:а давно вы писали заяву на депозитку?

в конце декабря.
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:18

Одна добра людина поділилась цікавою для нас інформацією.
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:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:45

И какую из них сейчас открывают?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:04

Актуальні картки - на сайті.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:40

Людина з вулиці, приведенная вами таблица уже с душком ветхости.
Чем она отличается от двухлетней давности ?
Добавилась почившая в бозе «Картка Марафонця».

с 7.10.2018 произошла "Зміна Продуктів за якими проводиться обслуговування рахунків клієнтів".
То есть карты
- с "ID Cardtype" 5539,5577,6472,5917,5965,6737,7376,7380 переведены на 5110;
- с "ID Cardtype" 5568,6740,5918,6744 переведены на 7422;
- с "ID Cardtype" 5276 переведены на 5272 (с 05.10.2018).

А карта "Авторська картка Gold (Україна)" [ID Cardtype 7422] в приведенной табл. отсутствует.
Хотя, кто знает? Может сотрудники банка эту таблицу где-то откопали и сейчас её пользуют.
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:07

  v-m- написав:Людина з вулиці, приведенная вами таблица уже с душком ветхости.

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Діє і на сьогоднішній день.
Вибачитись не хочете?
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:26

Людина з вулиці
Діє і на сьогоднішній день.
Таблица от 16.1.2018, то есть ей больше года. Может и действует - прочтите еще раз последнее предложение моего предыдущего поста.
Вибачитись не хочете?
За что?

v-m-
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:02

АВторська подорожчала?
http://www.forward-bank.com/cards/about ... 402/AK.pdf
Під двійний прОцент.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

подвійний відсоток на депозитку не пройшов у відділенні
хотілось би щоб офпред таки прокоментував це
Хтось дописував, що підходить депозитка під умови
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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