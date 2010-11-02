Додано: Чет 24 січ, 2019 15:37

Вкладчик1234 написав: jay2004 написав: greenozon написав: Мені навіть такі листи не приходять,

а в банкінгу видно, що виплата від мінфіна, але за що саме - нема, в примітці лише вказано - мої дані + "Bonus ot MinFin, Gruden' 2018" Мені навіть такі листи не приходять,а в банкінгу видно, що виплата від мінфіна, але за що саме - нема, в примітці лише вказано - мої дані + "Bonus ot MinFin, Gruden' 2018"



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Сегодня утром уже отправил им предложение слать имейлы по 2 событиям:

1. Выплата бонуса одобрена: банк такой-то, сумма такая-то

2. Выплата произведена: банк такой-то, сумма такая-то.



А вчера просил выслать на имейл расчёт по бонусам, т.к. не мог понять за что выплатили, а за что - нет.



Кстати, "недостающее" сегодня уже зашло.



Жаль, что нет чего-то типа "личного кабинета", где есть заявки и их статусы.



"Разводов" от МинФина я не замечал, но часто возникают непонятки в калькуляциях (из-за недостатка инфо по начислению-выплате), и приходится выяснять-пересчитывать. А можно просто больше информации предоставлять юзеру, чтоб он понимал, что откуда взялось Сегодня утром уже отправил им предложение слать имейлы по 2 событиям:1. Выплата бонуса одобрена: банк такой-то, сумма такая-то2. Выплата произведена: банк такой-то, сумма такая-то.А вчера просил выслать на имейл расчёт по бонусам, т.к. не мог понять за что выплатили, а за что - нет.Кстати, "недостающее" сегодня уже зашло.Жаль, что нет чего-то типа "личного кабинета", где есть заявки и их статусы."Разводов" от МинФина я не замечал, но часто возникают непонятки в калькуляциях (из-за недостатка инфо по начислению-выплате), и приходится выяснять-пересчитывать. А можно просто больше информации предоставлять юзеру, чтоб он понимал, что откуда взялось

Разводов тут было хоть отбавляй. Не выплатили ,спрашиваю почему ? Отв. Вы не написали промокод.(А я не слепой точно уверен ,что писал.Кстати то промокод Любопытной был), Следующий раз ответ.,Вы открывали депо из серии розыгрыш "чего то там " а за него не положено. Следующий ,Вы открывали а промокод устаревший уже. Следующий Вы открывали депо в банке из топ списка.И причём каждый раз когда они перезванивают для подтверждения выясняю"код есть,там всё нормально, правильно" Ответ всегда ДА. По новогоднему 2 дня назад выплатили и пересчитал на калькуляторе выходит что за альтернативный только 1,2% дали вместо того что было в декабре обещано. Может мне склероз изменяет но вроде тогда писали 2 процента. Поправьте если я забыл.