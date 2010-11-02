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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3370337133723373

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:08

Ой как в этой баночке всё тут запущено. На сайте написано одно, на подогретой линии говорят другое, в отделении вообще ничего сказать не могут.Интересно где Оф.пред? Просто игнорятся вопросы или уже сократили? Уважаемый Оф.представитель, Вам был задан конкретно сформулированный вопрос от пользователя guntherhouse777. Хочу тоже узнать ответ на него.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:15

  v-m- написав:За что?

За визначення "с душком ветхости".
Який у ньому сенс, врховуючи в тому числі і закінчення Вашого попереднього посту?
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:33

  v-m- написав:
  Stringer написав:а давно вы писали заяву на депозитку?

в конце декабря.

Действительно подключают, спасибо за наводку
+ 50 грн к депозиту на минфине, промокод F9GZULI
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:33

от предстваителя только майл остался ? :) abutenko@forward-bank.com
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:37

  Вкладчик1234 написав:
  jay2004 написав:
  greenozon написав:Мені навіть такі листи не приходять,
а в банкінгу видно, що виплата від мінфіна, але за що саме - нема, в примітці лише вказано - мої дані + "Bonus ot MinFin, Gruden' 2018"


Пропоную провести флеш-моб відгуків/пропозицій. Разом нас багато!

Сегодня утром уже отправил им предложение слать имейлы по 2 событиям:
1. Выплата бонуса одобрена: банк такой-то, сумма такая-то
2. Выплата произведена: банк такой-то, сумма такая-то.

А вчера просил выслать на имейл расчёт по бонусам, т.к. не мог понять за что выплатили, а за что - нет.

Кстати, "недостающее" сегодня уже зашло.

Жаль, что нет чего-то типа "личного кабинета", где есть заявки и их статусы.

"Разводов" от МинФина я не замечал, но часто возникают непонятки в калькуляциях (из-за недостатка инфо по начислению-выплате), и приходится выяснять-пересчитывать. А можно просто больше информации предоставлять юзеру, чтоб он понимал, что откуда взялось
Разводов тут было хоть отбавляй. Не выплатили ,спрашиваю почему ? Отв. Вы не написали промокод.(А я не слепой точно уверен ,что писал.Кстати то промокод Любопытной был), Следующий раз ответ.,Вы открывали депо из серии розыгрыш "чего то там " а за него не положено. Следующий ,Вы открывали а промокод устаревший уже. Следующий Вы открывали депо в банке из топ списка.И причём каждый раз когда они перезванивают для подтверждения выясняю"код есть,там всё нормально, правильно" Ответ всегда ДА. По новогоднему 2 дня назад выплатили и пересчитал на калькуляторе выходит что за альтернативный только 1,2% дали вместо того что было в декабре обещано. Может мне склероз изменяет но вроде тогда писали 2 процента. Поправьте если я забыл.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Дядя Дима написав:Может мне склероз изменяет но вроде тогда писали 2 процента.

ПРавильно...2 прОцента за піврічний.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:47

  Людина з вулиці написав:
  v-m- написав:За что?

За визначення "с душком ветхости".
Який у ньому сенс, врховуючи в тому числі і закінчення Вашого попереднього посту?

И это меня некоторые называют нудным?
С вами, как в том анекдоте - легче отдаться, чем отказать.
Вибачаюсь: "с душком ветхости" слід читати як "не відповідає зміненим картковим продуктам на сьогоденний стан".
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:20

  demichh написав:от предстваителя только майл остался ? :) abutenko@forward-bank.com

Разве этот? vv-tarasenko@forward-​bank.com я сюда шлю, офпред давал
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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