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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:08
Ой как в этой баночке всё тут запущено. На сайте написано одно, на подогретой линии говорят другое, в отделении вообще ничего сказать не могут.Интересно где Оф.пред? Просто игнорятся вопросы или уже сократили? Уважаемый Оф.представитель, Вам был задан конкретно сформулированный вопрос от пользователя guntherhouse777. Хочу тоже узнать ответ на него.
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:15
За визначення "с душком ветхости".
Який у ньому сенс, врховуючи в тому числі і закінчення Вашого попереднього посту?
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:33
Действительно подключают, спасибо за наводку
+ 50 грн к депозиту на минфине, промокод F9GZULI
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:33
от предстваителя только майл остался ? abutenko@forward-bank.com
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:37
Разводов тут было хоть отбавляй. Не выплатили ,спрашиваю почему ? Отв. Вы не написали промокод.(А я не слепой точно уверен ,что писал.Кстати то промокод Любопытной был), Следующий раз ответ.,Вы открывали депо из серии розыгрыш "чего то там " а за него не положено. Следующий ,Вы открывали а промокод устаревший уже. Следующий Вы открывали депо в банке из топ списка.И причём каждый раз когда они перезванивают для подтверждения выясняю"код есть,там всё нормально, правильно" Ответ всегда ДА. По новогоднему 2 дня назад выплатили и пересчитал на калькуляторе выходит что за альтернативный только 1,2% дали вместо того что было в декабре обещано. Может мне склероз изменяет но вроде тогда писали 2 процента. Поправьте если я забыл.
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
ПРавильно...2 прОцента за піврічний.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:47
И это меня некоторые называют нудным?
С вами, как в том анекдоте - легче отдаться, чем отказать.
Вибачаюсь: "с душком ветхости" слід читати як "не відповідає зміненим картковим продуктам на сьогоденний стан".
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:20
Разве этот? vv-tarasenko@forward-bank.com я сюда шлю, офпред давал
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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