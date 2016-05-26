Мне в отделении не подключили, написал в центр. офис
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:10
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:39
Час від часу Форвард дивує, от наприклад в кої то вєкі прислав дайджест на пошту -
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:23
Де в звітності рядок - кредити готівкою за 2017 рік?
Гриценко...наш Президент
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