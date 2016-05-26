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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3371337233733374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:10

  Stringer написав:
  v-m- написав:
  Stringer написав:а давно вы писали заяву на депозитку?

в конце декабря.

Действительно подключают, спасибо за наводку

Мне в отделении не подключили, написал в центр. офис
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:39

Час від часу Форвард дивує, от наприклад в кої то вєкі прислав дайджест на пошту -

http://www.forward-bank.com/rassylka/20 ... ersion_id=

Хвалиться :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 4001
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:23

  greenozon написав:Час від часу Форвард дивує, от наприклад в кої то вєкі прислав дайджест на пошту -

http://www.forward-bank.com/rassylka/20 ... ersion_id=

Хвалиться :)

Де в звітності рядок - кредити готівкою за 2017 рік?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:13

  Stringer написав:а давно вы писали заяву на депозитку?

в конце декабря.[/quote]
Действительно подключают, спасибо за наводку[/quote]
Мне в отделении не подключили, написал в центр. офис[/quote]
И я попробовал сегодня, сказали низзя!
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vcy написав:И я попробовал сегодня, сказали низзя!

Хто і де сказав?
Не втрачайте можливість отримати свій відсоток двічі - відправте запит на оформлення депозиту в он-лайн-заявці або зверніться в наш Контакт-центр!
http://www.forward-bank.com/deposits/ab ... -interest/
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 27414
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:06

  Stringer написав:
  v-m- написав:
  Stringer написав:а давно вы писали заяву на депозитку?

в конце декабря.

Действительно подключают, спасибо за наводку

v-m-, як нарахують на Вашу Депозитку 18,25 - дасте знати? Порадіємо разом.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Людина з вулиці написав:v-m-, як нарахують на Вашу Депозитку 18,25 - дасте знати? Порадіємо разом.

Тільки з 1 числа наступного місяця почнуть нараховувати.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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