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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3372337333743375

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:40

  demichh написав:
  Stringer написав:
  v-m- написав:а давно вы писали заяву на депозитку?

в конце декабря.

Мне в отделении не подключили, написал в центр. офис

Все в порядке, привязывают к депозитке двойной процент.
demichh
 
Повідомлень: 1938
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:10

  demichh написав:
  demichh написав:Мне в отделении не подключили, написал в центр. офис

Все в порядке, привязывают к депозитке двойной процент.

по какому адресу писали?
J
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 19.01.08
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  #<1 ... 3372337333743375
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