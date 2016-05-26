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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:40
demichh написав: Stringer написав: v-m- написав:
а давно вы писали заяву на депозитку?
в конце декабря.
Мне в отделении не подключили, написал в центр. офис
Все в порядке, привязывают к депозитке двойной процент.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:10
demichh написав: demichh написав:
Мне в отделении не подключили, написал в центр. офис
Все в порядке, привязывают к депозитке двойной процент.
по какому адресу писали?
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