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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3372337333743375

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:40

  demichh написав:
  Stringer написав:
  v-m- написав:а давно вы писали заяву на депозитку?

в конце декабря.

Мне в отделении не подключили, написал в центр. офис

Все в порядке, привязывают к депозитке двойной процент.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:10

  demichh написав:
  demichh написав:Мне в отделении не подключили, написал в центр. офис

Все в порядке, привязывают к депозитке двойной процент.

по какому адресу писали?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Людина з вулиці написав:
  Дядя Дима написав:Может мне склероз изменяет но вроде тогда писали 2 процента. Поправьте если я забыл.

У грудні максимальний бонус по Альтернативному був 1,8%. На 180 днів.

Була аХція з 2%...не правда Ваша. :oops:

В другій половині грудня максимальна була 1,8%.
  Дядя Дима написав: По новогоднему 2 дня назад выплатили
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:51

  Людина з вулиці написав:
  Квесторе_поверніться написав:Була аХція з 2%...не правда Ваша. :oops:

В другій половині грудня максимальна була 1,8%.
  Дядя Дима написав: По новогоднему 2 дня назад выплатили

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4533922#p4533922
1.8 было в первой половине декабря
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:57

  vollena71 написав:
  Людина з вулиці написав:
  Квесторе_поверніться написав:Була аХція з 2%...не правда Ваша. :oops:

В другій половині грудня максимальна була 1,8%.
  Дядя Дима написав: По новогоднему 2 дня назад выплатили

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4533922#p4533922
1.8 было в первой половине декабря

Все правильно. Ви як завжди на висоті. Знімаю шляпу.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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