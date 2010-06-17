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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:40
demichh написав: Stringer написав: v-m- написав:
а давно вы писали заяву на депозитку?
в конце декабря.
Мне в отделении не подключили, написал в центр. офис
Все в порядке, привязывают к депозитке двойной процент.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:10
demichh написав: demichh написав:
Мне в отделении не подключили, написал в центр. офис
Все в порядке, привязывают к депозитке двойной процент.
по какому адресу писали?
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:38
Квесторе_поверніться написав: Людина з вулиці написав: Дядя Дима написав:
Может мне склероз изменяет но вроде тогда писали 2 процента. Поправьте если я забыл.
У грудні максимальний бонус по Альтернативному був 1,8%. На 180 днів.
Була аХція з 2%...не правда Ваша.
В другій половині грудня максимальна була 1,8%.
Дядя Дима написав:
По новогоднему 2 дня назад выплатили
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36
Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
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Людина з вулиці
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:51
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4533922#p4533922
Людина з вулиці написав: Квесторе_поверніться написав:
Була аХція з 2%...не правда Ваша.
В другій половині грудня максимальна була 1,8%.
Дядя Дима написав:
По новогоднему 2 дня назад выплатили
1.8 было в первой половине декабря
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:57
vollena71 написав:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4533922#p4533922
Людина з вулиці написав: Квесторе_поверніться написав:
Була аХція з 2%...не правда Ваша.
В другій половині грудня максимальна була 1,8%.
Дядя Дима написав:
По новогоднему 2 дня назад выплатили
1.8 было в первой половине декабря
Все правильно. Ви як завжди на висоті. Знімаю шляпу.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:04
guntherhouse777 написав:
Ув.офпред,
Так Двойной % подключают к Депозитке?
Добрый вечер.
По карте «Депозитка» программа лояльности «Двойной процент» не подключается.
Эта программа предусмотрена только по картам «Авторская» и «БвК Gold».
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:48
Квесторе_поверніться написав:
Все правильно. Ви як завжди на висоті. Знімаю шляпу.
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...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36
Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:12
Support BForward написав: guntherhouse777 написав:
Ув.офпред,
Так Двойной % подключают к Депозитке?
Добрый вечер.
По карте «Депозитка» программа лояльности «Двойной процент» не подключается.
Эта программа предусмотрена только по картам «Авторская» и «БвК Gold».
БВК VISA GOLD (CS) подключаема?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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