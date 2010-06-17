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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3373337433753376>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:40

  demichh написав:
  Stringer написав:
  v-m- написав:а давно вы писали заяву на депозитку?

в конце декабря.

Мне в отделении не подключили, написал в центр. офис

Все в порядке, привязывают к депозитке двойной процент.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:10

  demichh написав:
  demichh написав:Мне в отделении не подключили, написал в центр. офис

Все в порядке, привязывают к депозитке двойной процент.

по какому адресу писали?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Людина з вулиці написав:
  Дядя Дима написав:Может мне склероз изменяет но вроде тогда писали 2 процента. Поправьте если я забыл.

У грудні максимальний бонус по Альтернативному був 1,8%. На 180 днів.

Була аХція з 2%...не правда Ваша. :oops:

В другій половині грудня максимальна була 1,8%.
  Дядя Дима написав: По новогоднему 2 дня назад выплатили
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:51

  Людина з вулиці написав:
  Квесторе_поверніться написав:Була аХція з 2%...не правда Ваша. :oops:

В другій половині грудня максимальна була 1,8%.
  Дядя Дима написав: По новогоднему 2 дня назад выплатили

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4533922#p4533922
1.8 было в первой половине декабря
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:57

  vollena71 написав:
  Людина з вулиці написав:
  Квесторе_поверніться написав:Була аХція з 2%...не правда Ваша. :oops:

В другій половині грудня максимальна була 1,8%.
  Дядя Дима написав: По новогоднему 2 дня назад выплатили

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4533922#p4533922
1.8 было в первой половине декабря

Все правильно. Ви як завжди на висоті. Знімаю шляпу.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:04

  guntherhouse777 написав:Ув.офпред,
Так Двойной % подключают к Депозитке?


Добрый вечер.
По карте «Депозитка» программа лояльности «Двойной процент» не подключается.
Эта программа предусмотрена только по картам «Авторская» и «БвК Gold».
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:48

  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4533922#p4533922
1.8 было в первой половине декабря

Все правильно. Ви як завжди на висоті. Знімаю шляпу.

Приєднуюсь :)
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:12

  Support BForward написав:
  guntherhouse777 написав:Ув.офпред,
Так Двойной % подключают к Депозитке?


Добрый вечер.
По карте «Депозитка» программа лояльности «Двойной процент» не подключается.
Эта программа предусмотрена только по картам «Авторская» и «БвК Gold».

БВК VISA GOLD (CS) подключаема?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:49

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:03

  greenozon написав:Прийшла СМС від банку - реклама нової можливості в ІБ

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Ура ! Они бы ещё сделали возможность без мытарств всяких двойной процент подключать на депозитки . Тогда вообще замечательно было бы.А то ходил в отделение так они мне начали всем коллективом втирать ,что двойной проц уже не подключается с начала 2018 года .НИКОМУ совсем. :lol:
Дядя Дима
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greenozon

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