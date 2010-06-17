Дядя Дима
Депозитка сама по собі має досить високий % на залишок коштів
і інколи він ще й може бути +1 (акційний)
Заведіть собі Авторську дешеву, підключіть 2ий відсоток заявою в відділенні - окупиться на раз-два
перевірено власним досвідом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:09
Дядя Дима
Депозитка сама по собі має досить високий % на залишок коштів
і інколи він ще й може бути +1 (акційний)
Заведіть собі Авторську дешеву, підключіть 2ий відсоток заявою в відділенні - окупиться на раз-два
перевірено власним досвідом.
+50грн !
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