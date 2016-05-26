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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3373337433753376

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:09

Дядя Дима

Депозитка сама по собі має досить високий % на залишок коштів
і інколи він ще й може бути +1 (акційний)

Заведіть собі Авторську дешеву, підключіть 2ий відсоток заявою в відділенні - окупиться на раз-два :)
перевірено власним досвідом.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:20

Пополнил карту через банкомат, решил проверить пополнение депо в ИБ - выскочила ошибка. Деньги с карты исчезли, на депо не попали. Они сами разберутся или надо тормошить поддержку?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 01:30

  greenozon написав:Дядя Дима

Депозитка сама по собі має досить високий % на залишок коштів
і інколи він ще й може бути +1 (акційний)

Заведіть собі Авторську дешеву, підключіть 2ий відсоток заявою в відділенні - окупиться на раз-два :)
перевірено власним досвідом.
Так может и оформил бы так эти дамочки мне говорят ,что вообще не подключается уже этот 2-ой видсоток
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:37

  ishvara написав:Деньги с карты исчезли, на депо не попали

Проводка поповнення - в операційний час, тоді і побачите.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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