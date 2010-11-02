Дядя Дима
Депозитка сама по собі має досить високий % на залишок коштів
і інколи він ще й може бути +1 (акційний)
Заведіть собі Авторську дешеву, підключіть 2ий відсоток заявою в відділенні - окупиться на раз-два
перевірено власним досвідом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:09
Дядя Дима
Депозитка сама по собі має досить високий % на залишок коштів
і інколи він ще й може бути +1 (акційний)
Заведіть собі Авторську дешеву, підключіть 2ий відсоток заявою в відділенні - окупиться на раз-два
перевірено власним досвідом.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:20
Пополнил карту через банкомат, решил проверить пополнение депо в ИБ - выскочила ошибка. Деньги с карты исчезли, на депо не попали. Они сами разберутся или надо тормошить поддержку?
Додано: Суб 26 січ, 2019 01:30
Так может и оформил бы так эти дамочки мне говорят ,что вообще не подключается уже этот 2-ой видсоток
Додано: Суб 26 січ, 2019 08:37
Проводка поповнення - в операційний час, тоді і побачите.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Доброго дня, давно не був у темі, скажіть депозитку у Львові чи в столиці десь оформляють?
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:29
І Вам доброго.
У Львові ні...про столицю не знаю.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
почитайте надцять сторінок назад - є секретний метод отримати через оф. представника
(с) Хто шукає - той знаходить.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:58
Через банкомат
Внесіть необхідну суму в будь-якому найближчому банкоматі Forward Bank:
• за допомогою картки та ПІН-коду (за наявності картки і знаючи ПІН-код);
• переказом з картки на картку в межах Банку (знаючи номер картки, на яку здійснюється переказ, та строк дії картки).
Строки зарахування коштів на рахунок
Грошові кошти фактично зараховуються на Рахунок на наступний робочий день за днем здійснення операції поповнення у АТМ Банку.
Может в этом причина?
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