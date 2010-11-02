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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3373337433753376

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:09

Дядя Дима

Депозитка сама по собі має досить високий % на залишок коштів
і інколи він ще й може бути +1 (акційний)

Заведіть собі Авторську дешеву, підключіть 2ий відсоток заявою в відділенні - окупиться на раз-два :)
перевірено власним досвідом.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:20

Пополнил карту через банкомат, решил проверить пополнение депо в ИБ - выскочила ошибка. Деньги с карты исчезли, на депо не попали. Они сами разберутся или надо тормошить поддержку?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 01:30

  greenozon написав:Дядя Дима

Депозитка сама по собі має досить високий % на залишок коштів
і інколи він ще й може бути +1 (акційний)

Заведіть собі Авторську дешеву, підключіть 2ий відсоток заявою в відділенні - окупиться на раз-два :)
перевірено власним досвідом.
Так может и оформил бы так эти дамочки мне говорят ,что вообще не подключается уже этот 2-ой видсоток
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:37

  ishvara написав:Деньги с карты исчезли, на депо не попали

Проводка поповнення - в операційний час, тоді і побачите.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Доброго дня, давно не був у темі, скажіть депозитку у Львові чи в столиці десь оформляють?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:29

  ukr0014959 написав:Доброго дня, давно не був у темі, скажіть депозитку у Львові чи в столиці десь оформляють?

І Вам доброго.
У Львові ні...про столицю не знаю.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukr0014959 написав:депозитку у Львові чи в столиці десь оформляють?


почитайте надцять сторінок назад - є секретний метод отримати через оф. представника
(с) Хто шукає - той знаходить.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:58

  ishvara написав:Пополнил карту через банкомат, решил проверить пополнение депо в ИБ - выскочила ошибка. Деньги с карты исчезли, на депо не попали. Они сами разберутся или надо тормошить поддержку?

Через банкомат
Внесіть необхідну суму в будь-якому найближчому банкоматі Forward Bank:
• за допомогою картки та ПІН-коду (за наявності картки і знаючи ПІН-код);
• переказом з картки на картку в межах Банку (знаючи номер картки, на яку здійснюється переказ, та строк дії картки).
Строки зарахування коштів на рахунок
Грошові кошти фактично зараховуються на Рахунок на наступний робочий день за днем здійснення операції поповнення у АТМ Банку.

Может в этом причина?
ramaz
 
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